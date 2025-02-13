一周近百份研報！黃金熱席捲陸券商 多數看好今年續漲、中長期偏樂觀
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-13 14:22
國際金價在周四 (13 日) 亞洲交易時段走漲，即便俄羅斯與烏克蘭達成和平協議希望引發金融市場更廣泛的風險偏好情緒，
金價走強主要因為美元在上月通膨數據高於預期後依然下跌，加上美國總統川普加徵關稅威脅依然存在，金價仍有望觸及近期高點。川普關稅是近幾周金價頻創歷史新高的主要動力。
台灣時間周四中午 12:59 分，現貨黃金 (XAUUSDOZ) 上漲 0.5% 至每盎司 2918.7 美元，期金價格亦漲 0.6% 至每盎司 2947.0 美元。現貨黃金價格續朝本周稍早 2943.25 美元的歷史高點邁進。
根據 Wind 數據顯示，在周三 (12 日) 為止一周，就有 30 餘家中國券商發佈超過 90 篇黃金相關研究報告。
不過也有一些分析師認為，黃金短期內可能面臨震蕩或築頂。
國泰君安 (香港) 海外宏觀團隊 2 月 12 日認為，本輪上漲的核心驅動力來自川普政府的關稅政策引發的市場憂慮，導致黃金進口成本上升預期，以及市場提前交付動作加劇供需緊張。同時，全球央行購金需求維持高位。多重因素疊加下的不確定性攀升也推升風險溢價，加上美元利率小幅回調，共同支撐金價維持強勢。
該團隊還指出，美元信用與風險溢價正成為黃金定價的主導因素，定價因素更多元，從而弱化傳統美元體系定價範式的有效性。今年金價將延續強勢，核心驅動力來自美國再通膨風險、美元信用體系收縮及地緣政治風險升溫三大底層因素。
中信證券周二 (11 日) 出具研究報告指出，本輪黃金上漲主因是川普關稅行動引發市場擔憂。短期內，只要川普仍然保持在關稅上反覆無常的狀態，仍然有利於金價維持高位，向上突破。
該券商還表示，今年全年仍堅定看多黃金，因全球央行對黃金態度、美國財政赤字、地緣政治風險、市場需求、美元實際利率、聯準會 (Fed) 降息預期為主要變數的金價分析框架，其中諸多因素的發展都符合預期且有利金價表現。
中國銀河證券策略分析師楊超也表示，短期黃金高檔震蕩，取決於 Fed 政策與通膨數據，中長期仍具上漲動能，受避險需求和經濟不確定性支撐。
不過，從各大券商最新觀點來看，在快速強勁上漲後，認為短期黃金面臨震蕩的觀點開始增多。
另一方面，中國金融監管總局上周五 (7 日) 印發《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，決定展開保險資金投資黃金業務試點，加上近期中國保險險資開展黃金業務試點也引起分析師關注，約佔近一周研報的四分之一。
中信建投宏觀分析師周君芝指出，目前 10 家試點保險公司總資產大約 20 兆人民幣，按 1% 的總資產規模計算，可投資黃金的資金量約 2000 億人民幣，對於黃金市場具有一定影響。
國聯民生證券也認為，黃金牛市尚未結束，金價有望進一步上漲。當前全球經濟分化加劇，歐美經濟體的通膨壓力仍存在，貨幣政策調整加劇市場波動，推動黃金需求的增長。在此背景下，中國險資入場為金市帶來新的增量需求，既提升市場流動性，又在一定程度上支撐了金價的穩定。
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