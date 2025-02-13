一周近百份研報！黃金熱席捲陸券商 多數看好今年續漲、中長期偏樂觀

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-13 14:22

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國際金價在周四 (13 日) 亞洲交易時段走漲，即便俄羅斯與烏克蘭達成和平協議希望引發金融市場更廣泛的風險偏好情緒，

金價走強主要因為美元在上月通膨數據高於預期後依然下跌，加上美國總統川普加徵關稅威脅依然存在，金價仍有望觸及近期高點。川普關稅是近幾周金價頻創歷史新高的主要動力。

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台灣時間周四中午 12:59 分，現貨黃金 (XAUUSDOZ) 上漲 0.5% 至每盎司 2918.7 美元，期金價格亦漲 0.6% 至每盎司 2947.0 美元。現貨黃金價格續朝本周稍早 2943.25 美元的歷史高點邁進。

今年以來，現貨黃金漲幅已經超過 10%，黃金狂熱也成為全球最熱愛黃金的中國民眾近來最熱焦點之一。

根據 Wind 數據顯示，在周三 (12 日) 為止一周，就有 30 餘家中國券商發佈超過 90 篇黃金相關研究報告。

國泰君安 (香港) 海外宏觀團隊 2 月 12 日認為，本輪上漲的核心驅動力來自川普政府的關稅政策引發的市場憂慮，導致黃金進口成本上升預期，以及市場提前交付動作加劇供需緊張。同時，全球央行購金需求維持高位。多重因素疊加下的不確定性攀升也推升風險溢價，加上美元利率小幅回調，共同支撐金價維持強勢。

中信證券周二 (11 日) 出具研究報告指出，本輪黃金上漲主因是川普關稅行動引發市場擔憂。短期內，只要川普仍然保持在關稅上反覆無常的狀態，仍然有利於金價維持高位，向上突破。

中國銀河證券策略分析師楊超也表示，短期黃金高檔震蕩，取決於 Fed 政策與通膨數據，中長期仍具上漲動能，受避險需求和經濟不確定性支撐。