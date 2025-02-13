DeepSeek撼動AI版圖 中信投信：科技股估值重定位 多元配置迎轉機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-13 10:34

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近期金融市場多空交織，美國聯準會 (Fed) 降息步調趨緩，美國 10 年期公債殖利率維持高檔，加上 DeepSeek 等新世代 AI 模型崛起，以及川普政府可能牽動的貿易政策變數。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，科技產業正處於典範轉移的關鍵時刻，將使科技產業加速朝向高效能、低成本的 AI 應用發展，長期發展趨勢未變，建議投資人短期修正可採取股債並進布局科技多元資產配置。

DeepSeek 領銜 AI 成本效益大躍進

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DeepSeek 等新一代 AI 模型，挾其優異的性價比優勢，正對 OpenAI 等既有大廠構成強烈挑戰。據 BindAI 數據指出，DeepSeek-R1 模型的輸入成本僅 2.19 美元 / 百萬 tokens，輸出成本更低至 0.55 美元 / 百萬 tokens，與 OpenAI-o1-1217 模型相比，但在多項指標上的表現卻不相上下。

市場上對 DeepSeek 高性能、低成本雖仍有爭議，但這意味著，AI 應用不再是少數科技巨頭的專利。楊士醇強調，「DeepSeek 的突破，預示著 AI 技術將加速普及，並在各產業領域引發更廣泛的應用。」他認為，DeepSeek 採用創新的強化學習與蒸餾技術，實現更高效的運算，已獲得主要雲服務商的採用，這將促使市場重新評估高成本運算的必要性。

科技股估值調整期 多元資產降波動

楊士醇進一步分析，短期內，以 NVIDIA 為首的傳統算力概念股可能面臨壓力，主因市場預期 AI 模型推論需求將超越訓練需求，使高階 GPU 需求受到質疑。此外，目前美國科技股估值處於近 10 年相對高位，標普科技股指數本益比已逾 30 倍，市場觀望氣氛濃厚。

但楊士醇強調，中長期而言，AI 應用走向邊緣端部署的趨勢不變，將持續支撐 NPU 和顯卡的需求。他指出，AI 成本降低將加速 AI 在各產業落地，特別是資料庫及邊緣運算相關供應商可望受惠。

面對市場波動，楊士醇建議投資人採取股債並進的多重資產配置策略，以降低投資組合的下檔風險。據彭博資料統計，過去 10 年，科技債券指數的最大跌幅明顯低於科技股指數，顯示多重資產配置在市場震盪時的避險效果。

根據中國信託投信資料，截至 2024 年 12 月 31 日，中國信託科技趨勢多重資產基金的資產配置中，股票占 52.0%，投資等級債占 22.9%，非投資等級債占 14.1%，現金占 11.0%。產業配置方面，以資訊科技 (32.2%)、通訊 (5.5%) 和非日常生活消費 (4.7%) 為主。

楊士醇表示，儘管川普的關稅政策可能對科技產業帶來短期衝擊，但 AI 朝向高效能、低成本發展的大趨勢不會改變。