search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為27.3元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元下修至0.06元，其中最高估值0.19元，最低估值-0.1元，預估目標價為27.3元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.19(0.42)1.952.14
最低值-0.1(-0.1)0.010.36
平均值0.07(0.1)0.571.25
中位數0.06(0.06)0.481.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值349,030,000349,921,850359,693,880
最低值336,719,000324,098,000331,049,000
平均值347,103,400341,690,350345,939,140
中位數348,607,000344,307,660345,305,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
台化271.12%
美元/台幣32.880.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱轉強股

偏弱
台化

62.5%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏弱
台化

62.5%

勝率

#低檔佈局訊號

偏弱
台化

62.5%

勝率

延伸閱讀


Empty