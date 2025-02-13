鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為27.3元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元下修至0.06元，其中最高估值0.19元，最低估值-0.1元，預估目標價為27.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.19(0.42)
|1.95
|2.14
|最低值
|-0.1(-0.1)
|0.01
|0.36
|平均值
|0.07(0.1)
|0.57
|1.25
|中位數
|0.06(0.06)
|0.48
|1.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|349,030,000
|349,921,850
|359,693,880
|最低值
|336,719,000
|324,098,000
|331,049,000
|平均值
|347,103,400
|341,690,350
|345,939,140
|中位數
|348,607,000
|344,307,660
|345,305,100
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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