藍委提還錢於民普發1萬 財部：普發不宜常態化 應優先減少舉債及增加還本 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-12 19:09

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針對今 (12) 日上午立法院國民黨黨團召開「稅收超徵創新高 還錢於民發現金」記者會，全民普發現金 1 萬元，財政部表示，111 年度為疫後經濟成長果實由全民共享，依立法院通過之特別條例編列特別預算，普發現金是因應疫後經濟的非常態性作法，故不宜修法將普發現金常態化；並強調，相關施政宜以優先順序為考量，應優先用於減少舉債、執行債務還本預算數及依公共債務法規定增加還本。

財政部表示，該部 114 年 2 月 10 日公布全國賦稅收入修正統計，113 年全國（包括國稅及地方稅）稅課收入實徵數大於預算數新臺幣 5,283 億元，其中國稅徵起數超過預算數劃歸中央 3,757 億元，已依預算法規定繳庫，優先用於減少舉債（113 年度原編列債務舉借 1,571 億元未舉借），執行債務還本預算數及依公共債務法規定增加還本，合計 1,358 億元（較預算數增加 208 億元）。

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財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務，相關施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。

近年受惠稅課收入執行優於預期，自 106 年度至 112 年度總決算連續 7 年歲入歲出賸餘，得以減少或不舉借債務，倘併計 113 年度執行情形，106 年度起至 113 年度計減少舉債 9,362 億元，並執行債務還本合計 8,588 億元，減緩債務增加情形。

財政部說明，每年歲入預算籌編期間，綜合考量國內、外經濟情勢及經濟成長率，並參酌各稅目特性、近年實徵情形、稅制調整等因素，覈實推估編列歲入預算。惟年度預算從編製、審議至執行完成，歷時逾 2 年，期間如遇有國內、外重大政治、經濟或戰爭、天然災害等變數，因未涵蓋於預算編列當時所使用之推估基礎及參考因子，故實徵數與預算數（估測值）仍可能發生差異。