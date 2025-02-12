啟動AI生態夥伴加速計畫！陸國家超算互聯網：DeepSeek API介面免費用三個月

鉅亨網新聞中心 綜合報導 2025-02-12 13:30

‌



中國國家超算互聯網平台周二 (11 日) 晚間宣佈推出「AI 生態夥伴加速計畫」，提供 3 個月 DeepSeek API 介面免費使用、千萬卡時算力資源池等激勵，而該平台已上線 DeepSeek 滿血版的模型鏡像，並為有需求的企業免費開放 3 個月 DeepSeek API 介面。

AI 生態夥伴入駐即享受豐厚算力補貼，商品推廣時還可額外獲得免費算力支援。依託超智融合算力，超算互聯網平台已上線 DeepSeek 滿血版的模型鏡像，企業和開發者可敏捷部署並客製化開發。

‌



中國國家超算互聯網平臺將與 AI 生態夥伴開展品牌共建、業務拓展與聯合行銷，包含超算互聯網峰會、「超話坊」系列生態沙龍等展會論壇，以及社交媒體、短影音平台的行銷投放。平已設立市場發展基金 (MDF)，可為生態夥伴的市場營銷活動，直接提供資金支援。



目前，已有思必馳、滬渝人工智慧研究院、復旦大學類腦智慧研究院、匯視威科技、中科弘雲等 AI 企業，以及華大生命科學研究院、索辰科技、十灃科技、時空壺等 AI + 企業成為超算互聯網平台的生態夥伴。未來，超算互聯網將攜手更多行業的生態夥伴，建設 AI 共創共用新生態。

近日，中國國家超算互聯網平台上線 DeepSeeK 系列模型，它標誌著先進的國產 AI 技術與國家級算力平台的深度融合，相關上市公司投資機會值得關注。