Gucci賣不動 開雲集團過去一年股價挫近40%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-12 16:40

‌



精品集團開雲（Kering）公布上季營收季減 12% 至至 43.9 億歐元，主要受到旗下品牌古馳（Gucci）銷售低迷所拖累。開雲集團股價過去 12 個月以來已跌 39%。

Gucci 去年第四季銷售額季減 24%，比分析師預估的下滑 19% 還差，全年經常性營業利潤下降 51% 至 16 億歐元；2024 全年營收年減 23% 至 76.5 億歐元，經常性經營利潤腰斬至 16 億歐元。

‌



Gucci 貢獻開雲近半數營收，以及約三分之二經常性營業利益，因此導致開雲集團 2024 年營收下降 12%，僅 171.94 億歐元；經常性營業利潤大幅下降 46% 至 25.5 億歐元，創 2016 年以來新低。

雖然 2024 年表現不佳，但是開雲董事長兼執行長 Francois-Henri Pinault 表示，「我們相信開雲已進入回穩階段，將逐漸恢復成長軌跡。」

開雲集團 11 日早盤一度走高 6.7%，報 260.5 歐元，財報公布後轉跌，該股過去一年以來股價已跌 39%。

開雲集團在財報中指出，受宏觀環境和地緣政治衝突影響，包括中國在內的全球奢侈品市場成長都在放緩。中國奢侈品市場在 2024 年下半年出現了急劇放緩趨勢；美國市場自 2023 年底以來一直放緩，但在 2024 年逐漸好轉，尤其是四季度，主要得益於活躍的金融市場和較低的比較基數。