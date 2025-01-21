報告：中國奢侈品市場2025年銷售預期持平

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-21 19:00

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貝恩公司 (Bain & Company) 周二 (21 日) 發布最新「中國奢侈品報告」指出，中國奢侈品市場在 2024 年萎縮了 18% 至 20%，標誌著「指數級增長」時代的結束，預計今年銷售額將保持平穩。

中國約占全球奢侈品銷售額的三分之一，在經歷長時間的房地產危機和對就業安全的擔憂之後，這個世界第二大經濟體的消費者信心仍然地，使得包括個人奢侈品在內的非必需品受到重創。

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貝恩公司上海辦事處合夥人兼大中華區消費品、零售和奢侈品業務負責人 Bruno Lannes 表示：「與預期相比，(去年) 當然是一個巨大的挫折。」 他補充說：「然而，我們相信 2025 年應該會更好。即使預計上半年仍然是負增長，但下半年會有所改善，全年將持平。」

卡地亞 (Cartier) 的所有者歷峰集團 (Richemont) 上周公布第四季財報 ，其營收增長 10%，超出預期，但警告稱中國的形勢仍然「充滿挑戰」，在第三季銷售額下降了 18%。

貝恩公司的報告發現，去年中國銷售額的下降，在一定程度上被海外銷售額所抵消，因為購物者選擇了其他免稅和匯率友好的目的地，尤其是在匯率差異有利於中國奢侈品購物者的日本。中國免稅天堂海南的銷售額受到的打擊尤其嚴重，下降了 29%。儘管如此，全球對中國購物者的銷售額總體上仍然下降了 7%。

報告稱，海南的銷售也受到阿里巴巴的天貓 (Tmall) 和字節跳動 (ByteDance) 的抖音等主要電子商務平台的競爭價格的阻礙，這些平台削弱了該島的價格優勢。

Lannes 表示，中國當局在 2024 年下半年宣布的刺激措施，在一定程度上幫助改善了去年最後一季的銷售額，而且從中國大部分人口的奢侈品購買滲透率較低的情況來看，可以找到更長期的利好因素。