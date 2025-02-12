〈陸股盤後〉蘋果傳與阿里巴巴合作 推AI功能 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-12 16:30

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中國股市三大指數周三（12 日）收盤同步走高，知情人士透露，蘋果已經與中國科技巨擘阿里巴巴 達成合作，計劃將人工智慧（AI）功能引入中國市場的 iPhone、iPad 及 Mac 產品。

滬指周三收盤漲 0.85% 報 3,346.39 點，深證成指漲 1.43% 報 10,708.88 點，創業板指大漲 1.81% 報 2,191.76 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7122 兆元。

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半導體類股大幅走高，房地產、券商、媒體、家電、汽車、釀酒、零售等族群上揚，DeepSeek 概念股熱度不減，阿里巴巴、資料中心概念股等活躍。

據美媒《The Information》周二報導，消息人士表示，蘋果已經與阿里巴巴達成合作，計劃將 AI 功能引入中國市場的 iPhone、iPad 及 Mac 產品。

知情人士說，蘋果自 2023 年起開始測試中國開發者的 AI 模型，並在去年選擇了百度，作為主要合作夥伴，但百度在為 Apple Intelligence 開發模型方面的進展未達到標準，最終蘋果取消合作計畫。

消息人士稱，蘋果在最近幾個月開始考慮其他選項，評估騰訊、字節跳動、阿里巴巴、Deepseek 開發的模型。

據《The Information》披露，蘋果最終放棄了最近呼聲很高的 DeepSeek，因為 DeepSeek 團隊缺乏支持蘋果等級大客戶所需要的人力和經驗。

蘋果在中國市場的 iPhone 銷售面臨挑戰，部分原因是蘋果尚未推出 Apple Intelligence 功能。

由於中國政府的政策限制，蘋果無法直接在中國推出 AI 功能，必須依賴本土企業合作。這一政策要求蘋果與中國公司合作，才能推出 AI 技術，這也是 Apple Intelligence 在中國推進延遲的原因之一。