14,000頁！FBI又發現甘迺迪遇刺案文件

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-12 10:10

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美國共和黨眾議員盧納將領導一個新的工作組，該工作組將負責「聯邦機密解密」相關工作，將根據川普總統簽署的行政命令，公布與前總統甘迺迪遇刺案有關的機密文件。

據《Fox News》和《Axios》周一（10 日）報導，在川普要求公布甘迺迪遇刺案相關政府機密文件之後，聯邦調查局（FBI）表示，他們又找到了大量未公開相關文件，這些文件從來沒有被提交給負責審查能否解禁此類文件的委員會。

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在美國國家情報總監辦公室（ODNI）提交公布甘迺迪遇刺案相關文件的計畫後，白宮披露了 FBI 新發現一批文件的消息。

按照 FBI 的說法，FBI 在 2020 年啟動了一項持續多年的業務，首先是從全美各地 FBI 外勤辦事處搜尋各種文件，然後以數位化方式盤點和存儲已經結案的文件檔案。

在上個月川普簽署行政命令後，FBI 在搜尋整理過程中又發現了大約 2,400 份新近清點和數位化的文檔，總計超過 14,000 頁，此前它們未被確認與甘迺迪遇刺案有關。

FBI 目前正在將這些文件轉交給美國國家檔案和紀錄管理局，以納入正在通過解密程序的文件。

今年 1 月 23 日，川普簽署了一道行政命令，下令解密與甘迺迪遇刺事件有關的機密文件。「一切都會真相大白。」川普當時在白宮簽署行政命令時說。