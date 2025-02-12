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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.8%，報0.9464元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 04:50


截至台北時間12日04:50，歐元/瑞郎上漲0.0075點漲幅達0.8%，暫報0.9464點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.01%
  • 近 1 週：-0.25%
  • 近 3 月：+0.09%
  • 近 6 月：-0.59%
  • 今年以來：-0.04%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.45，本日上漲0.58%
  • 紐元/美元相關性0.37，本日上漲0.36%
  • 歐元/日元相關性0.36，本日上漲0.97%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日上漲0.56%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.38，本日上漲0.2%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.38，本日上漲0.22%

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歐元/瑞郎0.94630.05%
歐元/美元1.03620.02%
紐元/美元0.5653-0.02%
日元/美元0.006550.00%

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