外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.49%，報0.9435元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 22:50
截至台北時間11日22:50，歐元/瑞郎上漲0.0046點漲幅達0.49%，暫報0.9435點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.01%
- 近 1 週：-0.25%
- 近 3 月：+0.09%
- 近 6 月：-0.59%
- 今年以來：-0.04%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日上漲0.41%
- 美元/新加坡幣相關性-0.38，本日上漲0.04%
- 美元/挪威克朗相關性-0.38，本日上漲0.02%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.8%，報0.9464元
- 外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.86%，報157.97元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.56%，報1.0364元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大漲0.78%，報189.38元
上一篇
下一篇