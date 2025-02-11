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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)EPS預估下修至17.13元，預估目標價為369.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.51元下修至17.13元，其中最高估值18.55元，最低估值16.53元，預估目標價為369.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值18.55(18.55)21.2524.3
最低值16.53(16.53)18.5420.26
平均值17.28(17.43)19.4722.3
中位數17.13(17.51)19.422.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值103.63億109.61億111.17億
最低值94.78億98.04億105.26億
平均值97.11億102.25億108.53億
中位數96.84億102.38億108.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.6532.788.989.95-0.96
營業收入93.48億90.04億88.62億94.81億99.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWTW

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