鉅亨速報 - Factset 最新調查：Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)EPS預估下修至17.13元，預估目標價為369.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.51元下修至17.13元，其中最高估值18.55元，最低估值16.53元，預估目標價為369.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.55(18.55)
|21.25
|24.3
|最低值
|16.53(16.53)
|18.54
|20.26
|平均值
|17.28(17.43)
|19.47
|22.3
|中位數
|17.13(17.51)
|19.4
|22.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|103.63億
|109.61億
|111.17億
|最低值
|94.78億
|98.04億
|105.26億
|平均值
|97.11億
|102.25億
|108.53億
|中位數
|96.84億
|102.38億
|108.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.65
|32.78
|8.98
|9.95
|-0.96
|營業收入
|93.48億
|90.04億
|88.62億
|94.81億
|99.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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