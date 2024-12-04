鉅亨速報 - Factset 最新調查：Willis Towers Watson Public Limited CoWTW-US的目標價調升至351元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Willis Towers Watson Public Limited Co(WTW-US)提出目標價估值：中位數由338元上修至351元，調升幅度3.85%。其中最高估值381元，最低估值302元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Willis Towers Watson Public Limited Co評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀2位。
Willis Towers Watson Public Limited Co今(4日)收盤價為329.06元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.47%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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