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鉅亨速報

營收速報 - 建漢(3062)1月營收3.08億元年增率高達65.85％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:16


建漢(3062-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.08億元，年增率65.85%，月增率-34.17%。

今年1-1月累計營收為3.08億元，累計年增率65.85%。

最新價為31.95元，近5日股價上漲6.44%，相關通信網路上漲1.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3220 張
  • 外資買賣超：+3229 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.08億 66% -34%
24/12 4.68億 47% 13%
24/11 4.14億 58% 80%
24/10 2.30億 -45% -18%
24/9 2.81億 -41% -19%
24/8 3.46億 -16% -16%

建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收建漢

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