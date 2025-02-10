營收速報 - 建漢(3062)1月營收3.08億元年增率高達65.85％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:16
今年1-1月累計營收為3.08億元，累計年增率65.85%。
最新價為31.95元，近5日股價上漲6.44%，相關通信網路上漲1.31%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3220 張
- 外資買賣超：+3229 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.08億
|66%
|-34%
|24/12
|4.68億
|47%
|13%
|24/11
|4.14億
|58%
|80%
|24/10
|2.30億
|-45%
|-18%
|24/9
|2.81億
|-41%
|-19%
|24/8
|3.46億
|-16%
|-16%
建漢(3062-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為研究開發生產製造及銷售下列產品:1.寬頻網際網路存取路由器。2.虛擬私有網路3.防火牆4.第三/四層交換器。5.有線高階寬頻網路保全路由器6.無線高階寬頻網路保全路由器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 鴻華先進-創(2258)1月營收7.08億元年增率高達2461.93％
- 營收速報 - 茂矽(2342)1月營收1.83億元年增率高達47.92％
- 營收速報 - 農林(2913)1月營收4,930萬元年增率高達47.1％
- 營收速報 - 隆銘綠能(3018)1月營收6,208萬元年增率高達376.07％
上一篇
下一篇