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鉅亨速報

營收速報 - 光聖(6442)1月營收10.15億元年增率高達301.81％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:16


光聖(6442-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣10.15億元，年增率301.81%，月增率-25.43%。

今年1-1月累計營收為10.15億元，累計年增率301.81%。

最新價為548元，近5日股價下跌-11.61%，相關通信網路上漲1.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1040 張
  • 外資買賣超：-846 張
  • 投信買賣超：-83 張
  • 自營商買賣超：-111 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 10.15億 302% -25%
24/12 13.61億 485% 145%
24/11 5.55億 256% -6%
24/10 5.88億 154% 5%
24/9 5.62億 179% 5%
24/8 5.33億 117% -2%

光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收光聖

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