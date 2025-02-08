重慶首入榜！全球十大最富城紐約遙遙領先東京世界一 陸4城入圍上海第三

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 11:21

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最新數據顯示，紐約市 2024 年城市生產總值 (GDP) 達 12.6 兆元，穩居全球城市經濟總量第一位，也是全球唯一一個 GDP 破 10 兆城市，東京市則以 6.6 兆元排名第二，中國則有 4 個城市進入前十，

從入圍國家來看，中國入圍數量最多，美國有 3 個入圍居次，除紐約外還有以 5.2 兆元排在第四的洛杉磯，以及排在第九、GDP 總量 3.5 兆元的芝加哥，歐洲則有 2 個，日本有 1 個。

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中國排名最高的是上海，以 5.39 兆元排第三，北京以 4.98 兆元排世界第五，深圳 3.8 兆元排第八，重慶排在全球第十。

歐洲已開發國家中有 2 個城市進入前十，分別是排名第六的倫敦跟排名第七的巴黎，去年 GDP 總量分別為 4.3 兆元與 4.2 兆元。

與此同時，中國城市 GDP 30 強排行榜也出爐。數據顯示，整體排名雖延續穩中向上態勢，但格局出現大洗牌。

首先，中國 30 座城市經濟總量加起來達 58 兆 582.22 億元，佔去年全國經濟總量的 43%，第一梯隊是超過 5 兆的頂級城市，目前只有上海。上海去年經濟總量達 5 兆 3926.71 億元，成為中國第一個 5 兆城市，在全球城市中排第三。

第二梯隊是超過 4 兆人民幣的城市，目前只有北京，去年北京市 GDP 達 4 兆 9843.1 億元。第三梯隊是超過 3 兆的城市，深圳繼續穩坐中國城市經濟第三城，重慶與廣州分列第四與第五，GDP 總量分別為 3 兆 2193.15 億跟 3 兆 1032.5 億元。

第四梯隊是超過 2 兆的城市，蘇州超過 2.6 兆，成都跟武漢分別超過 2.3 兆跟 2.1 兆。值得注意的是，蘇州是目前唯一經濟總量超過 2 兆的普通地級市，被譽為「中國經濟最強地級市」。