鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至11.05元，預估目標價為143.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.75元下修至11.05元，其中最高估值12.47元，最低估值10.25元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.47(12.47)
|13.1
|13.45
|最低值
|10.25(10.5)
|10.75
|13.45
|平均值
|11.19(11.44)
|12.19
|13.45
|中位數
|11.05(11.75)
|12.5
|13.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.09億
|84.18億
|81.00億
|最低值
|72.69億
|76.30億
|81.00億
|平均值
|74.71億
|79.20億
|81.00億
|中位數
|74.17億
|78.05億
|81.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.20
|23.30
|10.53
|10.05
|10.57
|營業收入
|77.88億
|62.27億
|67.73億
|77.32億
|83.24億
詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.48元，預估目標價為55.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為147.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至7.96元，預估目標價為153.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為95.00元
上一篇
下一篇