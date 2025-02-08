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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至11.05元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.75元下修至11.05元，其中最高估值12.47元，最低估值10.25元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.47(12.47)13.113.45
最低值10.25(10.5)10.7513.45
平均值11.19(11.44)12.1913.45
中位數11.05(11.75)12.513.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值78.09億84.18億81.00億
最低值72.69億76.30億81.00億
平均值74.71億79.20億81.00億
中位數74.17億78.05億81.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2023.3010.5310.0510.57
營業收入77.88億62.27億67.73億77.32億83.24億

詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFG

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