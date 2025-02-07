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〈貴金屬盤後〉美就業報告前夕 美元走強 市場獲利了結 黃金漲勢稍歇 下跌1%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-07 06:38

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（圖：REUTERS/TPG）

非農就業報告公布前夕，美元走強且投資者獲利了結，黃金價格周四 (6 日) 下跌 1%。此前因中美貿易緊張局勢升級的影響，黃金價格已連續 5 日創下歷史新高。

  • 現貨黃金下跌 0.4% 至每盎司 2853.16 美元。
  • 美國 COMEX 4 月交割的黃金期貨價格下跌 0.6%，收每盎司 2876.70 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，「美元走強、一些獲利了結，以及殖利率自低點小幅上升... 這些因素可能共同發生作用，在美國非農就業報告公布前夕，給黃金價格帶來壓力。」

根據路透社對經濟學家的調查，非農業就業在 12 月飆升至 25.6 萬人之後，1 月可能再增加 17 萬人，失業率則預計維持在 4.1% 不變。

強勁的勞動力市場正在推動經濟成長，並讓聯準會 (Fed) 在評估川普財政、貿易和移民政策的通膨影響時可以暫停降息。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「除了整體波動性之外，通膨仍在不斷上升，因此黃金被當作避風港。」

黃金價格預計將達到每盎司 2900 美元，儘管短期內美元有所走強，但市場情緒仍然十分強勁。」

從技術角度來看，黃金的相對強弱指數 (RSI) 高於 70，顯示黃金處於超買狀態。

同時，英國央行 (BoE) 副行長 Dave Ramsden 表示，由於國際價格差異，BoE 黃金需求強勁，BoE 黃金庫存自去年底以來已下降約 2%。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 0.1% 至每盎司 32.27 美元。
  • 現貨鈀金下跌 1.4% 至每盎司 975.59 美元。
  • 現貨鉑金上漲 0.7%，至 985.98 美元。

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