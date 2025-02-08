中國人有多愛黃金？連12年購買量全球第一 陸央行也連3月增持

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-08 12:14

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最新數據顯示，2024 年中國人民黃金購買量連續 12 年位居世界第一，俄羅斯人購買量更創 2013 年最高紀錄，首度擠進全球前五。

根據世界黃金協會 (WGC) 最新統計，去年俄羅斯人的黃金購買量達 75.6 噸，年增 6.2%，創 2013 年來最大購買量，去年人均黃金購買量從 2023 年的 0.49 克增至 0.52 克。2013 年俄羅斯人黃金購買量為 79.7 噸。

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除俄羅斯外，去年全球十大黃金消費國中僅印度和泰國購買量上升，印度人的購買量年增 5.5% 至 802.8 噸，蟬聯世界第二名的位置，泰國人對黃金的需求更年增 13% 至 48.8 噸，去年排在全球第十名。

排在第三位的則是美國，購買量年減 16.9% 至 209.9 噸，土耳其排第四，但購買量降幅最大，年減 20.4% 至 153.1 噸。

進入全球黃金購買量前十名國家還包括伊朗、越南、沙烏地阿拉伯跟埃及，分別年減 3.8% 至 69 頓、年減 0.4% 至 55.3 噸、年減 3.7% 至 50.3 噸以及年減 12.1% 至 50.1 噸。

雖然中國人連 12 年在黃金購買量上保持領先地位，但去年在金價上漲的情況下，中國人的黃金購買量年減 10.4% 至 815.5 噸。