search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為10.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.4元上修至1.45元，其中最高估值1.94元，最低估值1.2元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.94(1.94)2.282.690.9
最低值1.2(1.2)1.351.320.9
平均值1.44(1.44)1.671.770.9
中位數1.45(1.4)1.631.560.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,853.00億1,940.00億1,912.67億
最低值1,759.37億1,582.98億1,667.83億
平均值1,806.60億1,775.51億1,797.73億
中位數1,811.08億1,803.28億1,802.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.324.49-0.491.091.48
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億1,849.92億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

相關行情

台股首頁我要存股
福特汽車9.26-7.49%

延伸閱讀


Empty