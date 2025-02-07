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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.53%，報0.9096元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 21:50


截至台北時間07日21:50，美元/瑞郎上漲0.0048點漲幅達0.53%，暫報0.9096點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.02%
  • 近 1 週：-0.49%
  • 近 3 月：+3.25%
  • 近 6 月：+6.26%
  • 今年以來：-0.25%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.02%
  • 美元/挪威克朗相關性0.63，本日上漲0.15%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.86，本日上漲0.22%
  • 英鎊/美元相關性-0.71，本日上漲0.06%
  • 紐元/美元相關性-0.66，本日上漲0.26%

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美元/瑞郎0.90940.51%
歐元/美元1.0327-0.53%
英鎊/美元1.2409-0.20%
紐元/美元0.566-0.26%

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