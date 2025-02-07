外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.53%，報0.9096元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 21:50
截至台北時間07日21:50，美元/瑞郎上漲0.0048點漲幅達0.53%，暫報0.9096點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.02%
- 近 1 週：-0.49%
- 近 3 月：+3.25%
- 近 6 月：+6.26%
- 今年以來：-0.25%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.02%
- 美元/挪威克朗相關性0.63，本日上漲0.15%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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