search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至6.88元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.03元下修至6.88元，其中最高估值7.37元，最低估值6.43元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值7.37(7.37)8.86
最低值6.43(6.65)7.18
平均值6.83(7)7.87
中位數6.88(7.03)7.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值55.46億59.14億64.05億
最低值52.54億55.75億64.05億
平均值53.68億57.26億64.05億
中位數53.62億57.10億64.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.23-9.091.071.433.24
營業收入27.87億40.89億44.59億43.35億48.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Colliers International Group Inc(CIGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIGI

相關行情

台股首頁我要存股
Colliers International Group Inc136.07-6.75%

延伸閱讀


Empty