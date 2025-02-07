鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至6.88元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.03元下修至6.88元，其中最高估值7.37元，最低估值6.43元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|7.37(7.37)
|8.86
|最低值
|6.43(6.65)
|7.18
|平均值
|6.83(7)
|7.87
|中位數
|6.88(7.03)
|7.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.46億
|59.14億
|64.05億
|最低值
|52.54億
|55.75億
|64.05億
|平均值
|53.68億
|57.26億
|64.05億
|中位數
|53.62億
|57.10億
|64.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.23
|-9.09
|1.07
|1.43
|3.24
|營業收入
|27.87億
|40.89億
|44.59億
|43.35億
|48.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Colliers International Group Inc(CIGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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