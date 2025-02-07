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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至7.01元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.01元，其中最高估值10.6元，最低估值3.23元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.6(10.6)17.9118.1218.11
最低值3.23(3.23)8.2410.4615.85
平均值7.18(7.14)11.9113.6616.98
中位數7.01(6.85)11.2613.316.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,729.80億1,512.97億1,428.92億
最低值1,072.72億1,056.07億1,428.92億
平均值1,367.07億1,317.58億1,428.92億
中位數1,361.08億1,275.42億1,428.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.53億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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