鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至7.01元，預估目標價為140.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元上修至7.01元，其中最高估值10.6元，最低估值3.23元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.6(10.6)
|17.91
|18.12
|18.11
|最低值
|3.23(3.23)
|8.24
|10.46
|15.85
|平均值
|7.18(7.14)
|11.91
|13.66
|16.98
|中位數
|7.01(6.85)
|11.26
|13.3
|16.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,729.80億
|1,512.97億
|1,428.92億
|最低值
|1,072.72億
|1,056.07億
|1,428.92億
|平均值
|1,367.07億
|1,317.58億
|1,428.92億
|中位數
|1,361.08億
|1,275.42億
|1,428.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.53億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為143.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至6.04元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至7.17元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至6.85元，預估目標價為140.00元
上一篇
下一篇