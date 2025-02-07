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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希爾頓全球控股HLT-US的目標價調升至265元，幅度約3.52%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希爾頓全球控股(HLT-US)提出目標價估值：中位數由256元上修至265元，調升幅度3.52%。其中最高估值308元，最低估值220元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予希爾頓全球控股評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀1位。

希爾頓全球控股今(7日)收盤價為270.39元。近5日股價上漲3.52%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HLT市場預估目標價

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