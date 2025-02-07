鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華(CTVA-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為69.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科迪華(CTVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.2元下修至3元，其中最高估值3.67元，最低估值2.74元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.67(3.67)
|3.99
|4.36
|最低值
|2.74(2.85)
|3.1
|3.65
|平均值
|3.05(3.18)
|3.54
|3.97
|中位數
|3(3.2)
|3.55
|3.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|175.06億
|183.90億
|187.18億
|最低值
|168.47億
|173.83億
|178.87億
|平均值
|172.45億
|178.43億
|182.97億
|中位數
|172.72億
|178.39億
|183.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.91
|2.37
|1.58
|1.03
|1.30
|營業收入
|142.17億
|156.55億
|174.55億
|172.26億
|169.08億
詳細資訊請看美股內頁：
科迪華(CTVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至6.88元，預估目標價為171.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為88.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至14.28元，預估目標價為195.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX Inc(WEX-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為186.00元
上一篇
下一篇