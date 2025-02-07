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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華(CTVA-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為69.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科迪華(CTVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.2元下修至3元，其中最高估值3.67元，最低估值2.74元，預估目標價為69.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.67(3.67)3.994.36
最低值2.74(2.85)3.13.65
平均值3.05(3.18)3.543.97
中位數3(3.2)3.553.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值175.06億183.90億187.18億
最低值168.47億173.83億178.87億
平均值172.45億178.43億182.97億
中位數172.72億178.39億183.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.912.371.581.031.30
營業收入142.17億156.55億174.55億172.26億169.08億

詳細資訊請看美股內頁：
科迪華(CTVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTVA

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