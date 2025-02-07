鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際交易所ICE-US的目標價調升至185.5元，幅度約3.34%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對洲際交易所(ICE-US)提出目標價估值：中位數由179.5元上修至185.5元，調升幅度3.34%。其中最高估值216元，最低估值162元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予洲際交易所評價：積極樂觀17位、保持中立3位、保守悲觀0位。
洲際交易所今(7日)收盤價為167.68元。近5日股價上漲3.34%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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