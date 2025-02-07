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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至26.36元，預估目標價為547.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.05元下修至26.36元，其中最高估值27.55元，最低估值24.42元，預估目標價為547.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.55(29.43)31.531.3934.1
最低值24.42(24.15)26.1229.1734.1
平均值26.2(26.96)28.8130.634.1
中位數26.36(27.05)28.7331.2534.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值226.61億235.40億239.64億247.92億
最低值199.23億194.42億214.57億247.92億
平均值211.44億217.70億228.13億247.92億
中位數208.52億216.95億230.17億247.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.0814.9228.1025.4924.11
營業收入112.64億173.61億234.46億215.29億202.44億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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