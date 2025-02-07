鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至26.36元，預估目標價為547.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.05元下修至26.36元，其中最高估值27.55元，最低估值24.42元，預估目標價為547.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.55(29.43)
|31.5
|31.39
|34.1
|最低值
|24.42(24.15)
|26.12
|29.17
|34.1
|平均值
|26.2(26.96)
|28.81
|30.6
|34.1
|中位數
|26.36(27.05)
|28.73
|31.25
|34.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|226.61億
|235.40億
|239.64億
|247.92億
|最低值
|199.23億
|194.42億
|214.57億
|247.92億
|平均值
|211.44億
|217.70億
|228.13億
|247.92億
|中位數
|208.52億
|216.95億
|230.17億
|247.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.08
|14.92
|28.10
|25.49
|24.11
|營業收入
|112.64億
|173.61億
|234.46億
|215.29億
|202.44億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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