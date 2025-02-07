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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hamilton Lane Inc - Class AHLNE-US的目標價調升至169元，幅度約3.68%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Hamilton Lane Inc - Class A(HLNE-US)提出目標價估值：中位數由163元上修至169元，調升幅度3.68%。其中最高估值190元，最低估值147元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予Hamilton Lane Inc - Class A評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Hamilton Lane Inc - Class A今(7日)收盤價為166.83元。近5日股價上漲3.68%，標普指數上漲0.2%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HLNE市場預估目標價

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Hamilton Lane Inc - Class A166.83-1.97%

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