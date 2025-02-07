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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估下修至4.77元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.77元，其中最高估值5.03元，最低估值4.43元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.03(5.08)6.326.356.91
最低值4.43(4.65)4.986.076.91
平均值4.78(4.89)5.66.216.91
中位數4.77(4.95)5.586.216.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.58億110.99億116.80億125.93億
最低值95.93億103.55億116.66億125.93億
平均值98.45億107.69億116.73億125.93億
中位數98.61億107.61億116.73億125.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.644.772.403.53
營業收入45.97億62.85億74.45億80.00億

詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSKX

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