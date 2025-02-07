鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估下修至4.77元，預估目標價為83.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.77元，其中最高估值5.03元，最低估值4.43元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.03(5.08)
|6.32
|6.35
|6.91
|最低值
|4.43(4.65)
|4.98
|6.07
|6.91
|平均值
|4.78(4.89)
|5.6
|6.21
|6.91
|中位數
|4.77(4.95)
|5.58
|6.21
|6.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.58億
|110.99億
|116.80億
|125.93億
|最低值
|95.93億
|103.55億
|116.66億
|125.93億
|平均值
|98.45億
|107.69億
|116.73億
|125.93億
|中位數
|98.61億
|107.61億
|116.73億
|125.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.64
|4.77
|2.40
|3.53
|營業收入
|45.97億
|62.85億
|74.45億
|80.00億
詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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