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鉅亨速報

營收速報 - 矽統(2363)1月營收1.56億元年增率高達1079.42％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15


矽統(2363-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.56億元，年增率1079.42%，月增率58.84%。

今年1-1月累計營收為1.56億元，累計年增率1079.42%。

最新價為65.9元，近5日股價上漲5.44%，相關半導體業下跌-1.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2689 張
  • 外資買賣超：+2667 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.56億 1079% 59%
24/12 9,842萬 838% -51%
24/11 2.02億 1584% 44%
24/10 1.41億 1010% -20%
24/9 1.77億 229% 716%
24/8 2,168萬 11% 53%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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