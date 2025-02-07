營收速報 - 矽統(2363)1月營收1.56億元年增率高達1079.42％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15
今年1-1月累計營收為1.56億元，累計年增率1079.42%。
最新價為65.9元，近5日股價上漲5.44%，相關半導體業下跌-1.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2689 張
- 外資買賣超：+2667 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.56億
|1079%
|59%
|24/12
|9,842萬
|838%
|-51%
|24/11
|2.02億
|1584%
|44%
|24/10
|1.41億
|1010%
|-20%
|24/9
|1.77億
|229%
|716%
|24/8
|2,168萬
|11%
|53%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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