〈陸股盤後〉DeepSeek概念股連四天強勢 滬指二連紅 重返3300點大關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-07 16:00

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中國 A 股三大指數周五 (7 日) 連兩天收高，上證指數(SSEC) 重返 3300 點大關，DeepSeek 概念股更連 4 日走漲，而中國在 AI 領域日益增長的影響力，也引發市場對中國科技股的樂觀情緒。

滬指周五收高 1.01% 至 3303.67 點，深證成指 (SZI) 漲 1.75% 至 10576 點，創業板指勁揚 2.53% 至 2174.35 點，滬深兩市成交額共人民幣 1.9602 兆元，較上一交易日放量 4249 億元。

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盤面上，市場熱門股快速輪動，個股漲多跌少，全市逾 4100 檔個股走漲，逾百檔漲停或漲逾 10%。從族群來看，DeepSeek、算力概念也持續強勢，青雲科技、優刻得、首都在線等多股漲停，智駕概念股亦延續漲勢，聯創電子、美格智能、萬朗磁塑等漲停，光電概念股則展開反彈，雙良節能、鈞達股份等漲停。此外，醫療服務、鋼鐵、證券、房地產等類股漲幅居前，銀行等少數類股則向下走跌。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4164 檔股票上漲，1087 檔股票下跌，平盤有 139 檔股票。

另據大智慧 VIP，兩市及北交所共有 129 檔股票漲幅在 9% 以上，1 檔股票跌幅在 9% 以上。

東吳證券表示，持續看好 2 月「春季躁動」行情。從季節效應看，2 月處於經濟數據、業績真空期，同時新的政策預期開始逐步發酵，流動性改善、活躍資金興起，帶動市場風險偏好提升，是春季做多的黃金時期。歷史上，A 股 2 月上漲概率及漲幅均處於領先位置，近 20 年上漲機率達 76%，平均及中位數漲幅分別為 4.3% 和 3.2%，無論是勝率還是漲幅，都領先其他月份。

光大證券也說，從歷史來看，A 股市場在當年 2 月及春節後一段時間裡均有不錯表現，因此後續表現值得期待。此外，目前 A 股市場估值處於 2010 年以來的均值附近，隨著政策積極發力，中長期資金及前期賺錢效應帶來的增量資金有望加速流入市場，有望進一步提升 A 股市場估值，預計 2 月料將在成長與均衡之間擺動，投資人或可關注軟體開發 (AI)、工業金屬(銅 / 電解鋁)、自動化設備(人形機器人) 等，均衡風格關注醫療服務(CXO)、白酒、國有銀行等等。



東莞證券則指出，隨著《推動中長期資金入市工作的實施方案》落地，可望撬動超千億新增資金入市，加上貨幣政策進一步發力，流動性環境可望維持穩健偏鬆的格局。此外，從基本面來看，我國 GDP 在第四季度年增 5.4%，超市場預期。1 月 PMI 相關數據指向我國經濟總體產出持續維持擴張，政策發力正逐步顯現，後續市場可能延續震盪上漲走勢，春季行情值得期待。