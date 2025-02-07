鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qiagen NV(QGEN-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Qiagen NV(QGEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.34元下修至2.3元，其中最高估值2.38元，最低估值2.21元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.4)
|2.64
|2.95
|3.27
|最低值
|2.21(2.25)
|2.37
|2.7
|2.9
|平均值
|2.3(2.33)
|2.53
|2.8
|3.07
|中位數
|2.3(2.34)
|2.53
|2.79
|3.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.21億
|22.81億
|24.59億
|26.49億
|最低值
|20.33億
|21.15億
|22.39億
|23.71億
|平均值
|20.72億
|22.03億
|23.54億
|25.37億
|中位數
|20.72億
|22.15億
|23.76億
|25.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.62
|2.34
|1.95
|1.57
|營業收入
|18.70億
|22.52億
|21.42億
|19.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Qiagen NV(QGEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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