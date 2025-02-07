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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qiagen NV(QGEN-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Qiagen NV(QGEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.34元下修至2.3元，其中最高估值2.38元，最低估值2.21元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.4)2.642.953.27
最低值2.21(2.25)2.372.72.9
平均值2.3(2.33)2.532.83.07
中位數2.3(2.34)2.532.793.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.21億22.81億24.59億26.49億
最低值20.33億21.15億22.39億23.71億
平均值20.72億22.03億23.54億25.37億
中位數20.72億22.15億23.76億25.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.622.341.951.57
營業收入18.70億22.52億21.42億19.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Qiagen NV(QGEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQGEN

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