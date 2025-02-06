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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.29%，報87.589元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 21:20


截至台北時間06日21:20，美元/印度盧比上漲0.253點漲幅達0.29%，暫報87.589點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.84%
  • 近 1 週：+0.81%
  • 近 3 月：+3.84%
  • 近 6 月：+3.95%
  • 今年以來：+1.97%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/台幣相關性0.43，本日上漲0.04%
  • 美元/挪威克朗相關性0.31，本日上漲0.36%
  • 美元/瑞郎相關性0.27，本日上漲0.44%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.40，本日上漲0.11%
  • 歐元/美元相關性-0.38，本日上漲0.43%
  • 歐元/瑞郎相關性-0.29，本日上漲0.02%

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美元/印度盧比87.5890.29%
美元/台幣32.826-0.04%
歐元/美元1.0368-0.33%
加幣/美元0.6982-0.07%

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