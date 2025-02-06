外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.29%，報87.589元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 21:20
截至台北時間06日21:20，美元/印度盧比上漲0.253點漲幅達0.29%，暫報87.589點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.84%
- 近 1 週：+0.81%
- 近 3 月：+3.84%
- 近 6 月：+3.95%
- 今年以來：+1.97%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/台幣相關性0.43，本日上漲0.04%
- 美元/挪威克朗相關性0.31，本日上漲0.36%
- 美元/瑞郎相關性0.27，本日上漲0.44%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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