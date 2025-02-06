外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.84%，報157.37元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 23:40
截至台北時間06日23:40，歐元/日元下跌1.33點跌幅達0.84%，暫報157.37點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.10%
- 近 1 週：-1.87%
- 近 3 月：-4.21%
- 近 6 月：+0.56%
- 今年以來：-2.30%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.48，本日下跌0.17%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌0.34%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.38，本日下跌0.12%
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