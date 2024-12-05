樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高

樺漢表示，目前在手訂單持續成長、明年以穩健動能邁向新高，持續聚焦於 AI 邊緣運算、雲地整合服務與 AI 智慧零售等核心技術，並全力推進 ESaaS 平台方案，涵蓋智慧城市、智慧製造及 ESG 永續發展等應用場景。