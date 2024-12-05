樺漢11月營收132.2億元 改寫單月新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-05 20:37
工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (5) 日公告 11 月營收 132.2 億元，創歷史單月新高，月增 7.5%、年增 18.5%；累計前 11 月營收 1322.7 億元，創同期高，並超越去年全年，年增 21.6%。
樺漢表示，目前在手訂單持續成長、明年以穩健動能邁向新高，持續聚焦於 AI 邊緣運算、雲地整合服務與 AI 智慧零售等核心技術，並全力推進 ESaaS 平台方案，涵蓋智慧城市、智慧製造及 ESG 永續發展等應用場景。
樺漢表示，11 月三大事業齊揚，品牌通路訂單發酵、設計製造受惠於智慧 AI 邊緣運算系統、網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶的持續需求，ESaaS 智慧平台整合方案也持續推廣發展新領域生意。
以樺漢三大事業 11 月營收表現來看，工控設計 28.7 億元、年增 24.4%；品牌通路 51.9 億元、年增 34.7%；系統整合 51.6 億元、年增 3.2%；其中，樺漢個體 (包含全資子公司) 營收 16.8 億元，年增率 13.2%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇