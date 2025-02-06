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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高知特科技CTSH-US的目標價調升至86元，幅度約4.88%

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對高知特科技(CTSH-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至86元，調升幅度4.88%。其中最高估值97元，最低估值71元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予高知特科技評價：積極樂觀5位、保持中立21位、保守悲觀2位。

高知特科技今(6日)收盤價為83.6元。近5日股價上漲4.88%，標普指數上漲0.37%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CTSH市場預估目標價

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