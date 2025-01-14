洋基工程營運進補 拿下精材9.17億元工程訂單

無塵室與機電工程大廠洋基工程 (6691-TW) 今 (14) 日宣布，取得精材 (3374-TW) 廠務工程訂單，金額達 4.22 億元，若再加上去年 9 月承攬的訂單金額 4.95 億元，總計將達 9.17 億元，未來將依工程進度認列收入。