洋基工程營運進補 拿下精材9.17億元工程訂單
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-14 17:29
無塵室與機電工程大廠洋基工程 (6691-TW) 今 (14) 日宣布，取得精材 (3374-TW) 廠務工程訂單，金額達 4.22 億元，若再加上去年 9 月承攬的訂單金額 4.95 億元，總計將達 9.17 億元，未來將依工程進度認列收入。
精材今日也同步公告，為提供生產與營運所需，共斥資 9.17 億元向洋基工程訂購廠務工程，發生期間為去年 9 月 5 日至今年 1 月 14 日，未來驗收後，將採月結電匯付款。
精材先前通過資本支出計畫，將斥資 16.8 億元興建新廠的無塵室與廠務設施，並投入 280 萬美元購置研發設備。其中，新廠主要是因應母公司台積電 (2330-TW)(TSM-US) 提供的蘋果 (AAPL-US) 手機晶片的晶圓測試訂單。
洋基工程去年第四季進入工程認列高峰期，營收大躍進並創下單季新高，單季營收達 52.39 億元，季增 39.08%，年增 62.65%，累計 2024 全年營收 151.92 億元，年減 2.07%。
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