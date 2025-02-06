全車系將推智駕方案！比亞迪漲停創近3個月高 多家券商看好智駕平權

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-06 16:40

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《第一財經》報導，比亞迪內部人士透露，今年起比亞迪將在全車系搭載智駕方案，包括海鷗、海豚等低價車型，方案至少有三套，入門級來自潤光智行，中階為比亞迪自研，高階為比亞迪與 Momenta 合作的方案，智駕晶片則包括輝達 Orin X/N 和地平線 J6 M 等等。

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來自券商消息指出，比亞迪已向輝達、地平線下百萬級晶片訂單，地平線機器人今日盤中一度漲逾 11%。此外，在車載 CIS 方面，比亞迪半導體自主研發的圖像感測器晶元 CIS 成為自家智駕重要組成部分，比亞迪電子今日盤中一度漲逾 18.6%。

此外，比亞迪供應商思特威今日盤中漲幅 10.78%、韋爾 2.68%，車用鏡頭大廠宇瞳光學今日漲停，漲幅 19.99%、電連技術今日亦大漲 9.22%。

比亞迪表示，希望透過比亞迪「天神之眼」系統，讓所有人都能享受高階智駕。

智駕平權已成為比亞迪邁步智慧化一大重點，今年比亞迪將全力追趕智駕進度，新車型將按不同價位搭載不同智駕方案。目前，比亞迪高階智駕輔助系統「天神之眼」已在全國正式開通無圖城市領航 (CNOA) 功能。

比亞迪新技術研究院相關人士表示，將推進智駕功能下探至 10 萬人民幣級別的車款，實現智駕大規模量產。

國聯證券認為，比亞迪可望短期透過外部合作形成規模交付，中長期公司憑藉銷量、成本優勢可實現智駕數據快速積累，進而助力其城區 NOA 算法自研，最終完成算法全棧自研和量產，縮小與當前主要車廠的差距。

比亞迪加速高階智駕上車，包括網域控制器、智駕晶片、攝影機模組、車用光學鏡頭、雷射雷達、高速連接器等需求快速放量，相關個股比亞迪、比亞迪電子、電連技術及伯特利、經緯恆潤、德賽西威、華陽集團，地平線、聯創、禾景科技可能受益。