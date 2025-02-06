上調比特幣目標價至150萬美元！女股神最新開示：AI Agents將帶來劃時代變革
2025-02-06 14:00
美國方舟投資創辦人伍德周二 (4 日) 發表名為《ARK Invest Big Ideas 2025》報告，從人工智慧、AI Agents、比特幣、公鏈、機器人、儲能、自駕等 11 領域介紹未來技術加速發展的現狀和未來趨勢，當中強調 AI Agents 將帶來劃時代的變革，並上調比特幣(BTC) 目標價至 150 萬美元。
方舟投資表示，今年報告提出 11 個「大創意」(Big Ideas)，展示當今正在發生的巨大變革，這些「大創意」有望大幅提高生產力，徹底改變各行各業，並創造長期投資機會。
伍德在報告中全面看多 AI 算力及 AI Agents 發展前景。伍德指出，自 2018 年進入 AI 時代以來，電腦性能已實現 40 次翻倍，2023 年更突破 48 次。到 21 世紀末，得益於 AI 加速發展，計算性能有望再上一階。
根據方舟投資研究，受人工智慧系統架構改進的推動，預計到 2030 年，每美元人工智慧計算的性能將提升超 1000 倍。隨著計算性能不斷提升，技術融合趨勢愈發顯著，AI、機器人技術、儲能技術、公共區塊鏈和多組學測序這五個創新平台正重塑各個行業，引領全球經濟加速發展。這些平台不僅各自取得突破性進展，還相互交織、協同創新，催生大量新機遇，改變人們生活、工作與投資方式。
伍德認為，AI Agents 是未來發展的核心主題，有望加速數位應用的採用，並在人機交互方面引發劃時代的變革。從今年開始，大部分硬體銷售預計將具備人工智慧功能，實現快速大規模普及。
根據方舟投資的研究，到 2030 年，AI Agents 有望推動全球近 9 兆美元的線上消費，接近全球可觸達線上銷售額的 25%。
此外，伍德還指出，醫療保健是最被低估的 AI 應用。
多組學測序方面，報告指出，在海量多組學數據的支援下，結合可程式設計生物學的驅動，運行自主實驗室的 AI 系統可能會顯著降低藥物研發全流程的成本，從而改變這個長期停滯的製藥行業的回報狀況。
多組學技術在 AI 技術支援下，能夠通過生成數據、運行測試、推斷和決策，以及運行實驗來推斷和指導開發，從而經濟有效地解決小疾病人群的問題，並更精準地識別患者和疾病; 並將藥物上市時間從 13 年縮短到 8 年，總成本降低 4 倍。
在報告的比特幣部分中，伍德也預估，到 2030 年，比特幣有望達到 150 萬美元，主要受益於全球貨幣體系日趨成熟，網路基礎健全，機構採用日益增多。目前有 74 家上市公司在資產負債表上持有比特幣。過去一年，公司資產負債表上的價值翻了五倍，從 2023 年的 110 億美元增加到 550 億美元。
伍德指出，雖然比特幣年度波動率降至歷史最低，但其風險調整後回報率仍優於大多數主要資產類別。此外，比特幣交易速度和持有行為凸顯該數位資產作為價值儲存手段的作用。2024 年，比特幣的交易速度降至 14 年來的最低水平，因為持有三年或更長時間的供應量達到了歷史最高水準。「比特幣有望實現我們的 2030 年價格目標：150 萬美元。」
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