上調比特幣目標價至150萬美元！女股神最新開示：AI Agents將帶來劃時代變革

2025-02-06 14:00

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美國方舟投資創辦人伍德周二 (4 日) 發表名為《ARK Invest Big Ideas 2025》報告，從人工智慧、AI Agents、比特幣、公鏈、機器人、儲能、自駕等 11 領域介紹未來技術加速發展的現狀和未來趨勢，當中強調 AI Agents 將帶來劃時代的變革，並上調比特幣(BTC) 目標價至 150 萬美元。

方舟投資表示，今年報告提出 11 個「大創意」(Big Ideas)，展示當今正在發生的巨大變革，這些「大創意」有望大幅提高生產力，徹底改變各行各業，並創造長期投資機會。

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伍德在報告中全面看多 AI 算力及 AI Agents 發展前景。伍德指出，自 2018 年進入 AI 時代以來，電腦性能已實現 40 次翻倍，2023 年更突破 48 次。到 21 世紀末，得益於 AI 加速發展，計算性能有望再上一階。

根據方舟投資研究，受人工智慧系統架構改進的推動，預計到 2030 年，每美元人工智慧計算的性能將提升超 1000 倍。隨著計算性能不斷提升，技術融合趨勢愈發顯著，AI、機器人技術、儲能技術、公共區塊鏈和多組學測序這五個創新平台正重塑各個行業，引領全球經濟加速發展。這些平台不僅各自取得突破性進展，還相互交織、協同創新，催生大量新機遇，改變人們生活、工作與投資方式。

伍德認為，AI Agents 是未來發展的核心主題，有望加速數位應用的採用，並在人機交互方面引發劃時代的變革。從今年開始，大部分硬體銷售預計將具備人工智慧功能，實現快速大規模普及。

根據方舟投資的研究，到 2030 年，AI Agents 有望推動全球近 9 兆美元的線上消費，接近全球可觸達線上銷售額的 25%。

此外，伍德還指出，醫療保健是最被低估的 AI 應用。

多組學測序方面，報告指出，在海量多組學數據的支援下，結合可程式設計生物學的驅動，運行自主實驗室的 AI 系統可能會顯著降低藥物研發全流程的成本，從而改變這個長期停滯的製藥行業的回報狀況。

多組學技術在 AI 技術支援下，能夠通過生成數據、運行測試、推斷和決策，以及運行實驗來推斷和指導開發，從而經濟有效地解決小疾病人群的問題，並更精準地識別患者和疾病; 並將藥物上市時間從 13 年縮短到 8 年，總成本降低 4 倍。

在報告的比特幣部分中，伍德也預估，到 2030 年，比特幣有望達到 150 萬美元，主要受益於全球貨幣體系日趨成熟，網路基礎健全，機構採用日益增多。目前有 74 家上市公司在資產負債表上持有比特幣。過去一年，公司資產負債表上的價值翻了五倍，從 2023 年的 110 億美元增加到 550 億美元。