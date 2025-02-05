〈貴金屬盤後〉美中關稅戰 市場湧向避險 黃金重回歷史高位

鉅亨網編譯許家華 2025-02-05 06:25

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黃金價格周二 (4 日) 重新升至歷史高位，係因美國對中國進口產品加徵 10% 關稅後，引發中國當局施行反制措施，令投資者尋求避險資產。

現貨黃金上漲 1.1% 至每盎司 2844.56 美元。盤中高點觸及 2845.14 美元紀錄高點。

美國 COMEX 4 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7%，收每盎司 2875.80 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「關稅消息竄出就像前一晚已經實施那樣，我認為目前這是主要驅動因素而非其他因素，且今天發布的數據也將被關稅消息所掩蓋。同時，美元下跌也肯定有助於金價上漲。」

美元下跌 0.9%，使得黃金對其他貨幣持有者變得更便宜。

中國迅速對美國新關稅作出回應，對美國進口產品徵收關稅，加劇了這全球兩大經濟體之間的貿易戰，儘管川普推遲美墨和美加關稅變動。

3 位聯準會 (Fed) 官員周一預警，通膨風險將隨著川普貿易關稅計畫而來。其中一位官員認為，有鑑於物價前景的不確定性，Fed 應該更放緩降息。

數據顯示，美國 12 月職缺降至 760 萬個，低於市場普遍預期的 800 萬個，顯示經濟可能放緩。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，鑑於現任美政府的破壞性導致市場不確定性，再加上各國央行可能增加黃金購買量，以分散對美元資產的持有，金價今年可能達到 3000 美元。

目前市場改聚焦周三將公布的 ADP 就業報告、周五的非農就業報告以及幾位 Fed 官員的演講。

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