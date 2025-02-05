〈貴金屬盤後〉美中關稅戰 市場湧向避險 黃金重回歷史高位
鉅亨網編譯許家華 2025-02-05 06:25
黃金價格周二 (4 日) 重新升至歷史高位，係因美國對中國進口產品加徵 10% 關稅後，引發中國當局施行反制措施，令投資者尋求避險資產。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「關稅消息竄出就像前一晚已經實施那樣，我認為目前這是主要驅動因素而非其他因素，且今天發布的數據也將被關稅消息所掩蓋。同時，美元下跌也肯定有助於金價上漲。」
美元下跌 0.9%，使得黃金對其他貨幣持有者變得更便宜。
中國迅速對美國新關稅作出回應，對美國進口產品徵收關稅，加劇了這全球兩大經濟體之間的貿易戰，儘管川普推遲美墨和美加關稅變動。
3 位聯準會 (Fed) 官員周一預警，通膨風險將隨著川普貿易關稅計畫而來。其中一位官員認為，有鑑於物價前景的不確定性，Fed 應該更放緩降息。
數據顯示，美國 12 月職缺降至 760 萬個，低於市場普遍預期的 800 萬個，顯示經濟可能放緩。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，鑑於現任美政府的破壞性導致市場不確定性，再加上各國央行可能增加黃金購買量，以分散對美元資產的持有，金價今年可能達到 3000 美元。
目前市場改聚焦周三將公布的 ADP 就業報告、周五的非農就業報告以及幾位 Fed 官員的演講。
其他貴金屬交易
- 川普高關稅啟動！聯準會利率決策增變數
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉黃金創歷史新高 川普關稅引發避險買盤
- 〈貴金屬盤後〉黃金創歷史新高 川普關稅引發避險買盤
- 〈貴金屬盤後〉川普又提關稅 PCE公布前 避險買盤推升 黃金創史上新高
- 〈貴金屬盤後〉川普政策不明 市場趨向避險 黃金飆至近3個月高點 僅略低歷史高點