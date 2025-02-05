search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：得邁斯(AME-US)EPS預估下修至7.13元，預估目標價為204.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對得邁斯(AME-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.13元，其中最高估值7.39元，最低估值7.09元，預估目標價為204.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.39(7.43)8.158.65
最低值7.09(7.1)7.558.15
平均值7.18(7.29)7.828.47
中位數7.13(7.3)7.818.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.25億81.54億81.55億
最低值70.80億74.17億79.90億
平均值72.03億75.93億80.70億
中位數71.57億75.47億80.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.774.255.015.675.93
營業收入45.40億55.47億61.51億65.97億69.41億

詳細資訊請看美股內頁：
得邁斯(AME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAME

相關行情

台股首頁我要存股
得邁斯180.5-1.97%

延伸閱讀


Empty