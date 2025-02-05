鉅亨速報 - Factset 最新調查：得邁斯(AME-US)EPS預估下修至7.13元，預估目標價為204.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對得邁斯(AME-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.13元，其中最高估值7.39元，最低估值7.09元，預估目標價為204.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.39(7.43)
|8.15
|8.65
|最低值
|7.09(7.1)
|7.55
|8.15
|平均值
|7.18(7.29)
|7.82
|8.47
|中位數
|7.13(7.3)
|7.81
|8.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.25億
|81.54億
|81.55億
|最低值
|70.80億
|74.17億
|79.90億
|平均值
|72.03億
|75.93億
|80.70億
|中位數
|71.57億
|75.47億
|80.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.77
|4.25
|5.01
|5.67
|5.93
|營業收入
|45.40億
|55.47億
|61.51億
|65.97億
|69.41億
詳細資訊請看美股內頁：
得邁斯(AME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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