鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩智浦半導體(NXPI-US)EPS預估下修至11.97元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對恩智浦半導體(NXPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.62元下修至11.97元，其中最高估值15.96元，最低估值10.7元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.96(17.2)
|17.96
|19.26
|22.03
|最低值
|10.7(11.27)
|12.42
|14.51
|22.03
|平均值
|12.15(12.99)
|14.32
|16.84
|22.03
|中位數
|11.97(12.62)
|14.24
|16.94
|22.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|148.85億
|148.02億
|158.03億
|168.53億
|最低值
|116.72億
|126.00億
|137.85億
|168.53億
|平均值
|121.92億
|132.87億
|146.86億
|168.53億
|中位數
|120.28億
|131.37億
|145.97億
|168.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.19
|6.91
|10.64
|10.83
|9.84
|營業收入
|86.12億
|110.63億
|132.05億
|132.76億
|126.14億
詳細資訊請看美股內頁：
恩智浦半導體(NXPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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