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鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩智浦半導體(NXPI-US)EPS預估下修至11.97元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對恩智浦半導體(NXPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.62元下修至11.97元，其中最高估值15.96元，最低估值10.7元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.96(17.2)17.9619.2622.03
最低值10.7(11.27)12.4214.5122.03
平均值12.15(12.99)14.3216.8422.03
中位數11.97(12.62)14.2416.9422.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值148.85億148.02億158.03億168.53億
最低值116.72億126.00億137.85億168.53億
平均值121.92億132.87億146.86億168.53億
中位數120.28億131.37億145.97億168.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.196.9110.6410.839.84
營業收入86.12億110.63億132.05億132.76億126.14億

詳細資訊請看美股內頁：
恩智浦半導體(NXPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNXPI

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