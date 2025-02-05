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鉅亨速報

營收速報 - 辣椒(4946)1月營收2,931萬元年增率高達1498.8％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 18:15


辣椒(4946-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2,931萬元，年增率1498.8%，月增率483.55%。

今年1-1月累計營收為2,931萬元，累計年增率1498.8%。

最新價為41.5元，近5日股價上漲2.33%，相關文化創意產業指數下跌-3.74%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2,931萬 1499% 484%
24/12 502萬 138% -4%
24/11 526萬 246% 6%
24/10 498萬 133% 208%
24/9 162萬 7% -6%
24/8 172萬 -52% -3%

辣椒(4946-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為資訊軟體服務業。資料處理服務業、一般廣告服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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