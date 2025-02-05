群電估2月起營收逐月回升 Q1可望小幅年增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-05 16:18

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電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (5) 日公告 1 月營收，受到農曆春節長假影響工作天數，月營收 26.95 億元，月減 17.5%、年減 2.9%，不過，公司認為，2 月起營收可望自谷底逐月回升，第一季營收可望小幅年增。

群電表示，今年農曆過年落在 1 月，因基期不同，因此營收較去年同期略減，不過，雖然傳統筆電進入淡季，但是 High power / 伺服器電源和智慧低碳解決方案等單月都有雙位數的年增表現，扮演關鍵的營收支撐角色。

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展望後續營運，群電看好，配備輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 新世代 RTX50 系列 GPU 的電競筆電即將上市，瓦特數將較上一世代提升 30-50W 左右，功率需求增加，高階電競筆電電源帶來新一波升級需求。

此外，群電 380W-400W 筆電電源即將開始大量出貨，挹注公司大瓦特數筆電電源的 ASP 及營收動能，公司看好營收將自 2 月起回升、第一季可望較去年同期小幅成長。