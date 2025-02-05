暗示長期接管！川普攤牌了：不排除部署美軍支持加薩走廊重建的可能性

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-05 09:09

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美國總統川普周二 (4 日) 在與以色列總理內唐亞胡共同召開的記者會上表示，他不排除部署美軍支持加薩走廊重建的可能性，並希望美國「長期」接管當地，並將巴勒斯坦人安置到其他國家後對當地進行重新開發。他還表示，他將訪問以色列、巴勒斯坦加沙地帶和沙烏地阿拉伯。

《美聯社》報導，川普在談到部署美軍填補安全真空的可能性時說：「我們將盡一切必要努力。如果有必要，我們就會這麼做。」此前他表示希望美國接管加薩走廊，並將巴勒斯坦人遷往其他地方後重新開發，但有關美國將如何管理當地的細節，川普則並未說明。

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川普在記者會開始時表示，「我們將擁有並負責拆除加薩走廊所有危險的未爆彈和其他武器」，並稱美國將在當地「創造經濟發展，為當地人民提供無限的就業機會和住房」。

此外，針對遭哈瑪斯扣押人質被釋放的問題，川普則稱周三 (5 日) 將有更多被扣押人員被釋放。

當被問及是否支持一個可讓所有被扣押人員獲釋的停火協議時，內唐亞胡則稱支持所有被扣押人員獲釋的同時，實現以色列另兩個戰爭目標，也就是摧毀巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動 (哈馬斯) 的軍事和治理能力，以及確保加薩走廊不再對以色列構成威脅。