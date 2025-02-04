鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為162.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.92元上修至5.95元，其中最高估值6.91元，最低估值5.62元，預估目標價為162.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.91(6.91)
|7.98
|9.18
|最低值
|5.62(5.62)
|5.83
|6.68
|平均值
|6(6)
|6.85
|8
|中位數
|5.95(5.92)
|6.68
|7.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|94,009,210
|100,478,960
|107,756,240
|最低值
|87,412,000
|89,966,770
|93,725,210
|平均值
|88,973,420
|93,594,940
|100,490,690
|中位數
|87,860,250
|92,393,290
|100,237,760
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.04
|10.3
|5.15
|5.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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