包租公小心了！被檢舉逃漏稅罰很大 國稅局教你：符合「2條件」可免罰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 19:24

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財政部北區國稅局表示，常接獲民眾檢舉房東出租房屋，心存僥倖短漏報租賃所得，經國稅局查獲補稅加上處罰，得不償失。國稅局提醒房東們，在還沒被檢舉，及稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，都還來得及補報並補繳稅款及加計利息，得免罰，該局並提醒檢舉人需備妥被檢舉人的姓名、地址、所檢舉違章漏稅之事實及可供偵查之「具體事證」。

國稅局說明，為維護租稅公平，各地區國稅局每年度均有「選案查核」持有多屋之個人房屋租賃所得，透過蒐集承租人申報之扣繳憑單及租金支出歸戶資料等，勾稽個人房東有無短漏報租金收入，必要時將進一步調查資金流向以核實認定租金收入，如經人檢舉或經稽徵機關查獲未誠實申報納稅者，除核定補徵綜合所得稅外，並依規定處罰。

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