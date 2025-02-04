包租公小心了！被檢舉逃漏稅罰很大 國稅局教你：符合「2條件」可免罰
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 19:24
財政部北區國稅局表示，常接獲民眾檢舉房東出租房屋，心存僥倖短漏報租賃所得，經國稅局查獲補稅加上處罰，得不償失。國稅局提醒房東們，在還沒被檢舉，及稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，都還來得及補報並補繳稅款及加計利息，得免罰，該局並提醒檢舉人需備妥被檢舉人的姓名、地址、所檢舉違章漏稅之事實及可供偵查之「具體事證」。
國稅局說明，為維護租稅公平，各地區國稅局每年度均有「選案查核」持有多屋之個人房屋租賃所得，透過蒐集承租人申報之扣繳憑單及租金支出歸戶資料等，勾稽個人房東有無短漏報租金收入，必要時將進一步調查資金流向以核實認定租金收入，如經人檢舉或經稽徵機關查獲未誠實申報納稅者，除核定補徵綜合所得稅外，並依規定處罰。
國稅局進一步說明，檢舉人向稽徵機關檢舉逃漏稅，應提供被檢舉者之姓名、地址、所檢舉違章漏稅之事實及可供偵查之具體事證。因此，若要檢舉房東逃漏稅，需敘明房東姓名、租賃房屋坐落地址、租賃期間、每月租金，並提供租賃合約、租金支付證明（匯款紀錄或現金交付簽收單等）或其他有租賃事實之證明文件。
國稅局也提醒個人房東，如有短漏報租賃所得者，在還沒被檢舉，及稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，還來得及主動向所在地稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息，可免罰。民眾如有相關疑問，可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）查詢或撥打免費服務電話 0800-000321 洽詢。
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