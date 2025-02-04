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鉅亨速報

盤中速報 - 三商電(2427)大漲7.11%，報27.1元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:35


三商電(2427-TW)04日10:34股價上漲1.8元，報27.1元，漲幅7.11%，成交2,686張。

三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

近5日股價下跌0.2%，集中市場加權指數下跌3.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-73 張
  • 外資買賣超：-89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+16 張
  • 融資增減：+243 張
  • 融券增減：-190 張

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