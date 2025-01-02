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鉅亨速報

盤中速報 - 三商電(2427)大漲7.01%，報28.25元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 12:09


三商電(2427-TW)02日12:09股價上漲1.85元，報28.25元，漲幅7.01%，成交3,653張。

三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

近5日股價下跌1.86%，集中市場加權指數下跌0.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+100 張
  • 外資買賣超：+75 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：-305 張
  • 融券增減：-164 張

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集中市場加權指數22797.84-1.03%
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