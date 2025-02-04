盤中速報 - Arbitrum大跌16.29%，報0.47美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 00:05
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過16.29%，最新價格0.47美元，總成交量達2.37億美元，總市值19.11億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.56美元，近 1 日最低價：0.35美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.23%
- 近 1 月：-41.59%
- 近 3 月：+1.06%
- 近 6 月：-19.73%
- 今年以來：-34.67%
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